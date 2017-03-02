В Саратовской области жена решила семейный вопрос поножовщиной

Пара решила «оригинально» отметить первый день весны.

Происшествия

В Татищевском районе Саратовской области задержана женщина, которая подозревается в нападении с ножом на супруга в ходе семейной ссоры. Инцидент произошел в первый день весны, 1 марта, пишет Регион64 .

По данным местной полиции, пара распивала вместе спиртные напитки, после чего между супругами случился конфликт. Не теряя времени, 35-летняя женщина схватилась за нож и нанесла «любимому» удары в область груди. Пострадавший был госпитализирован с глубокими порезами передней брюшной стенки, грудной клетки и правого плеча.

Сообщается, сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.