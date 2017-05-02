В Саратовской области пьяные водители спровоцировали жуткую аварию

В результате столкновения серьезные травмы получили владелец и пассажир автомобиля ВАЗ-2109.

Происшествия

На пересечении Революционного проспекта и улицы Карла Маркса в Пугачёве Саратовской области произошло крупное ДТП, в ходе которого столкнулись автомобиль ВАЗ-2109 и грузовик МАЗ, передает Sarinform .

По предварительным данным, оба водителя транспортных средств находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате удара серьезные травмы получили владелец и пассажир отечественной легковушки. Сообщается, что спасателям пришлось применить гидравлический инструмент, чтобы вызволить их из покорёженной машины. Позже они были госпитализированы. При этом водитель фуры не пострадал. Точная причина аварии неизвестна.

Отметим, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняя все обстоятельства случившегося.