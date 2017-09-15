http://7info.ru/news/world-incidents/v_saratovskoj_oblasti_pastuha_ubilo_molniej_vmeste_s_loshadju/
В Саратовской области пастуха убило молнией вместе с лошадью
Происшествия 77
По предварительным данным, молния ударила мужчину в голову, прошла насквозь и вышла ниже спины, поразив также и животное. По данному факту ведется проверка, пишет
Регион 64 .
В Саратовской области пастуха убило молнией вместе с лошадью
Происшествия 77
По предварительным данным, молния ударила мужчину в голову.
Правоохранительные органы сообщили о смерти местного жителя, тело которого было обнаружено в Новоузенском районе Саратовской области. Инцидент произошел в пятницу 15 сентября.
Сообщается, что пастух пас коров. Вечером, когда началась гроза, не вернулся домой. Родственники принялись его искать, и наткнулись на его труп в поле. При этом рядом с ним лежала мертвая лошадь.
По предварительным данным, молния ударила мужчину в голову, прошла насквозь и вышла ниже спины, поразив также и животное. По данному факту ведется проверка, пишет