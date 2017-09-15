В Саратовской области пастуха убило молнией вместе с лошадью

По предварительным данным, молния ударила мужчину в голову.

Происшествия

Правоохранительные органы сообщили о смерти местного жителя, тело которого было обнаружено в Новоузенском районе Саратовской области. Инцидент произошел в пятницу 15 сентября.

Сообщается, что пастух пас коров. Вечером, когда началась гроза, не вернулся домой. Родственники принялись его искать, и наткнулись на его труп в поле. При этом рядом с ним лежала мертвая лошадь.