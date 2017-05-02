В Саратовской области мужчина погиб под колесами грузового поезда

Машинист применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось.

Происшествия

На станции Сухой Карабулак в Саратовской области произошла трагедия – грузовой поезд насмерть сбил местного жителя. Инцидент зафиксирован днем 30 апреля, сообщает Взгляд-инфо .

По предварительной версии, 40-летний мужчина, который оказался помощником машиниста, пошел в магазин за продуктами прямо по железнодорожным путям. В это время в его направлении двигался грузовой поезд, машинист которого применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. В результате столкновения местный житель получил ряд травм и скончался на месте происшествия.

Отметим, что в ближайшее время по факту произошедшего будет проведена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.