В Саратовской области малыш выпил растворитель в гостях у бабушки

Сообщается, что сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

Происшествия

В городе Вольск Саратовской области в больницу был госпитализирован 2-летний мальчик, который отравился растворителем. Инцидент произошел 12 сентября.

На данный момент известно, что ребенок гостил у бабушки, которая за ним не досмотрела. Он обнаружил бутылку с растворителем и случайно его глотнул.