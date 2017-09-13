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http://7info.ru/news/world-incidents/v_saratovskoj_oblasti_malysh_vypil_rastvoritel_v_gostjah_u_babushki/

В Саратовской области малыш выпил растворитель в гостях у бабушки
Сообщается, что сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

Происшествия   122

В городе Вольск Саратовской области в больницу был госпитализирован 2-летний мальчик, который отравился растворителем. Инцидент произошел 12 сентября.

На данный момент известно, что ребенок гостил у бабушки, которая за ним не досмотрела. Он обнаружил бутылку с растворителем и случайно его глотнул.

Сообщается, что малыш был доставлен в медучреждение вечером и помещен в реанимационное отделение. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Информация о его состоянии уточняется, пишет Регион 64 .