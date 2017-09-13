http://7info.ru/news/world-incidents/v_saratovskoj_oblasti_malysh_vypil_rastvoritel_v_gostjah_u_babushki/
В Саратовской области малыш выпил растворитель в гостях у бабушки
Происшествия 122
Сообщается, что малыш был доставлен в медучреждение вечером и помещен в реанимационное отделение. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Информация о его состоянии уточняется, пишет
Регион 64 .
В Саратовской области малыш выпил растворитель в гостях у бабушки
Происшествия 122
Сообщается, что сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.
В городе Вольск Саратовской области в больницу был госпитализирован 2-летний мальчик, который отравился растворителем. Инцидент произошел 12 сентября.
На данный момент известно, что ребенок гостил у бабушки, которая за ним не досмотрела. Он обнаружил бутылку с растворителем и случайно его глотнул.
Сообщается, что малыш был доставлен в медучреждение вечером и помещен в реанимационное отделение. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Информация о его состоянии уточняется, пишет