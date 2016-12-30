В Саратове вместе с автомобилем оказался эвакуирован ребенок

Водитель покинул автомобиль, в котором остался его маленький сын.

Происшествия

Следственный комитет России по Саратовской области занимается проверкой по факту эвакуации на штрафстоянку автомобиля с 4-летним ребенком в салоне, пишет РИА Новости .

Сообщается, что 1 декабря в городе Саратов 33-летний мужчина припарковал свой автомобиль в неположенном месте. Водитель покинул машину, в которой остался его маленький сын.

Следователи отмечают, что из-за плотной тонировки стекол дверей транспортного средства заметить ребенка было практически невозможно. Мальчик чувствовал себя хорошо и рассказал, что когда к автомобилю подошли полицейские, он спрятался.

По предварительной информации отцу пострадавшего мальчика грозит административный штраф в размере 1,5 тысячи рублей или строгое предупреждение.