http://7info.ru/news/world-incidents/v_saratove_shkolnica_ograbila_magazin_odezhdy/
В Саратове школьница ограбила магазин одежды
Происшествия 85
В Саратове правоохранительные органы провели задержание школьницы, которая подозревается в ограблении местного магазина. Инцидент произошел в субботу, 11 февраля, пишет
ВИ .
В Саратове школьница ограбила магазин одежды
Происшествия 85
Сообщается, что 16-летняя десятиклассница похитила вещи на сумму 7650 рублей.
В Саратове правоохранительные органы провели задержание школьницы, которая подозревается в ограблении местного магазина. Инцидент произошел в субботу, 11 февраля, пишет
Сообщается, что в полицию обратилась девушка-продавец магазина, которая рассказала, что накануне вечером неизвестная похитила вещи на сумму 7650 рублей.
По данным МВД, грабителем оказалась 16-летняя десятиклассница. Сейчас специалисты выясняют мотивы преступления. Отметим, что школьнице грозит до 4 лет лишения свободы.