В Саратове школьница ограбила магазин одежды

Сообщается, что 16-летняя десятиклассница похитила вещи на сумму 7650 рублей.

Происшествия

В Саратове правоохранительные органы провели задержание школьницы, которая подозревается в ограблении местного магазина. Инцидент произошел в субботу, 11 февраля, пишет ВИ .

Сообщается, что в полицию обратилась девушка-продавец магазина, которая рассказала, что накануне вечером неизвестная похитила вещи на сумму 7650 рублей.

По данным МВД, грабителем оказалась 16-летняя десятиклассница. Сейчас специалисты выясняют мотивы преступления. Отметим, что школьнице грозит до 4 лет лишения свободы.