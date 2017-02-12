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http://7info.ru/news/world-incidents/v_saratove_shkolnica_ograbila_magazin_odezhdy/

В Саратове школьница ограбила магазин одежды
Сообщается, что 16-летняя десятиклассница похитила вещи на сумму 7650 рублей.

Происшествия   85

В Саратове правоохранительные органы провели задержание школьницы, которая подозревается в ограблении местного магазина. Инцидент произошел в субботу, 11 февраля, пишет ВИ .

Сообщается, что в полицию обратилась девушка-продавец магазина, которая рассказала, что накануне вечером неизвестная похитила вещи на сумму 7650 рублей.

По данным МВД, грабителем оказалась 16-летняя десятиклассница. Сейчас специалисты выясняют мотивы преступления. Отметим, что школьнице грозит до 4 лет лишения свободы.  