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http://7info.ru/news/world-incidents/v_saranske_devushka_pogibla_v_rezultate_padenija_s_16-go_etazha/

В Саранске девушка погибла в результате падения с 16-го этажа
Полиция проводит проверку по данному факту. 

Происшествия   122

В Саранске днем в субботу, 16 сентября, молодая девушка выбросилась из окна 16 этажа. ЧП произошло в Октябрьском районе города около 14.00. Других подробностей трагедии пока нет. 

Полиция пока не комментирует ситуацию. 

Очевидцы рассказывают только, что тело молодой девушки было обнаружно под окнами 16-этажного здания. 

Портал Столица С. сообщает имя и фамилию погибшей, место происшествия. По данным корреспондентов издания, погибла 30-летня Надежда Зимина. ЧП произошло на 14 этаже дома №31 по улице Косарева. 

Порталу Столица С. удалось получить комментарии соседей и родственников: 

«Сами не понимаем, почему она так поступила?! — рыдает младшая сестра Надежды Анжела Гуркина. — Это ее была квартира. Как узнала о трагедии? Мне позвонили из полиции. С Надей в последнее время жил Алексей. Он сейчас в полиции дает показания. Старшая дочь Надежды находится вместе с отцом в Больших Березниках. Младшей всего три года. Она в Доме малютки… Я хочу ее удочерить».