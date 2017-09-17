В Саранске девушка погибла в результате падения с 16-го этажа

Полиция проводит проверку по данному факту.

Происшествия

В Саранске днем в субботу, 16 сентября, молодая девушка выбросилась из окна 16 этажа. ЧП произошло в Октябрьском районе города около 14.00. Других подробностей трагедии пока нет.

Полиция пока не комментирует ситуацию.

Очевидцы рассказывают только, что тело молодой девушки было обнаружно под окнами 16-этажного здания.

Портал Столица С. сообщает имя и фамилию погибшей, место происшествия. По данным корреспондентов издания, погибла 30-летня Надежда Зимина. ЧП произошло на 14 этаже дома №31 по улице Косарева.

Порталу Столица С. удалось получить комментарии соседей и родственников: