В Саранске девушка погибла в результате падения с 16-го этажа
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Полиция проводит проверку по данному факту.
В Саранске днем в субботу, 16 сентября, молодая девушка выбросилась из окна 16 этажа. ЧП произошло в Октябрьском районе города около 14.00. Других подробностей трагедии пока нет.
Полиция пока не комментирует ситуацию.
Очевидцы рассказывают только, что тело молодой девушки было обнаружно под окнами 16-этажного здания.
Портал Столица С.
Порталу Столица С. удалось получить комментарии соседей и родственников:
«Сами не понимаем, почему она так поступила?! — рыдает младшая сестра Надежды Анжела Гуркина. — Это ее была квартира. Как узнала о трагедии? Мне позвонили из полиции. С Надей в последнее время жил Алексей. Он сейчас в полиции дает показания. Старшая дочь Надежды находится вместе с отцом в Больших Березниках. Младшей всего три года. Она в Доме малютки… Я хочу ее удочерить».