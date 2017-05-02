В Санкт-Петербурге в смертельной аварии погиб пешеход

Мужчина переходил проезжую часть не в положенном месте.

Происшествия

На Комендатском проспекте Приморском районе Санкт-Петербурга произошла серьезная авария, которая унесла жизнь одного местного жителя. Инцидент зафиксирован поздно вечером 2 мая, передает Водитель Петербурга .

По имеющимся данным водитель иномарки «Citroen» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть не в положенном месте. В результате столкновения 32-летний мужчина получил ряд травм не совместимых с жизнью.

Отметим, что по факту произошедшего будет проведена проверка. На месте ДТП работают специалисты.