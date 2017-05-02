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http://7info.ru/news/world-incidents/v_sankt-peterburge_v_smertelnoj_avarii_pogib_muzhchina/

В Санкт-Петербурге в смертельной аварии погиб мужчина
Мужчина переходил проезжую часть не в положенном месте.

Происшествия   155

На Комендатском проспекте Приморском районе Санкт-Петербурга произошла серьезная авария, которая унесла жизнь одного местного жителя. Инцидент зафиксирован поздно вечером 2 мая, передает Водитель Петербурга .

По имеющимся данным водитель иномарки «Citroen» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть не в положенном месте. В результате столкновения 32-летний мужчина получил ряд травм не совместимых с жизнью.

Отметим, что по факту произошедшего будет проведена проверка. На месте ДТП работают специалисты. 