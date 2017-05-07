В Санкт-Петербурге в аварию попал священник на внедорожнике

Спешивший к утренней воскресной службе батюшка не пострадал, но выглядел сильно расстроенным.

Происшествия

На пересечении Московского проспекта и набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором непосредственное участие принял священник. Инцидент произошел утром 7 мая, пишет Политика Сегодня .

Сообщается, что батюшка, находившийся за рулем иномарки «Mitsubishi Pajero», столкнулся с автомобилем «Kia Rio». По предварительной версии, один из водителей попытался проскочить на мигающий желтый, в то время, как второй начал движение чуть раньше времени.

По словам очевидцев аварии, спешивший к утренней воскресной службе священник не пострадал, но выглядел сильно расстроенным в связи с произошедшим.