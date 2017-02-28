В Санкт-Петербурге у курьера отобрали без малого 3 миллиона рублей

Напавших на курьера ищут в Кировском районе Северной столицы.

Происшествия

На Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге ограбили водителя-курьера одной из фирм города, сообщает «Петербургский дневник» во вторник, 28 февраля, со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу.

У курьера, предварительно избив его, трое неизвестных отобрали сумку, в которой лежало 2 миллиона 700 тысяч рублей. Это были деньги компании, где сотрудничает мужчина.

По данным ведомства, нападение произошло вчера, в понедельник, 27 февраля, и ограбленный обратился в полицию по горячим следам. Полиция возбудила уголовное дело по статье «грабёж». Правоохранительные органы ищут налётчиков.