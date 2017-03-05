В Санкт-Петербурге парень получил удар ножом в голову, вступившись за одноклассницу

Пострадавший был экстренно госпитализирован в местную больницу.

Происшествия

Молодой парень получил серьезное ранение ножом в голову и порезы рук в результате конфликта между родителями своей одноклассницы. Инцидент произошел 27 февраля в Санкт-Петербурге, пишет АН .

Сообщается, что 17-летний школьник гостил в доме девушки, учащайся в том же классе, что и сам молодой человек. В какой-то момент входную дверь с ножом взломал бывший сожитель матери одноклассницы. Злоумышленник напал на хозяйку дома, у которой на руках был маленький ребенок. Тогда подросток решил помочь женщине, за что получил от нападавшего удар ножом по голове и порезы рук.

Пострадавший был экстренно госпитализирован в местную больницу. Позже выяснилось, что скандальная ситуация между бывшими возлюбленными продолжается уже четыре года. При этом супруги устраивают скандалы и разборки на глазах детей.