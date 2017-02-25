В Санкт-Петербурге мигрант надругался над ученицей коррекционной школы

Мужчина вступил в половой контакт с 16-летней жертвой против ее воли.

Происшествия

Петербургские правоохранительные органы подозревают мигранта из Средней Азии в изнасиловании несовершеннолетней воспитанницы коррекционной школы. Инцидент произошел в среду, 22 февраля, пишет НН .

Сообщается, что к стражам правопорядка обратилась мать 16-летней девочки. Она рассказала, что гражданин Таджикистан надругался над ее дочкой. По ее словам, неизвестный мужчина заманил жертву в один их домов и вступил с ней в половой контакт против ее воли. При этом пострадавшая посещает специальную коррекционную школу-интернат для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, что на данный момент специалистами проводится соответствующая проверка.