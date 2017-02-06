В Санкт-Петербурге мать чуть не сожгла двоих детей

Против женщины возбуждено уголовное дело.

Происшествия

В Санкт-Петербурге будут судить женщину, оставившую в опасности двух маленьких детей, сообщает сайт «Новости СК РФ».

Следствие располагает данными, что днём 2 февраля мамаша оставила в своей комнате коммунальной квартиры на улице Танкистов детишек 2011 и 2015 годов рождения без присмотра, уходя по делам. В комнате работали электроприборы. Мать их не выключила, а заперла дверь комнаты на ключ.

Работающие электроприборы спровоцировали пожар. Дети могли бы сгореть. К счастью, этого не случилось, однако они всё равно пострадали: у мальчика острое ингаляционное отравление окисью углерода средней степени тяжести, у девочки – отравление угарным газом, острая дыхательную недостаточность 2 степени.

Детей доставили в больницы, где им оказали необходимую помощь. «Беспечная» мать находится под подпиской о невыезде, вскоре ей предъявят обвинение.