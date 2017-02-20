В Санкт-Петербурге эвакуатор переехал владельца забираемой машины

ДТП предшествовал конфликт хозяина авто со службой эвакуации.

Происшествия

В Кировском районе Санкт-Петербурга на бульваре Новаторов погрузчик переехал военного пенсионера из Калининграда, пытавшегося «отстоять» свой автомобиль от эвакуации. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, у конфликта и последующего ДТП было много свидетелей, сделавших его фото.

Всё происходило вечером в воскресенье, 19 февраля. Хозяин авто неверно припарковал «БМВ Х-5» у дома № 17. Эвакуатор забрал автомобиль, но хозяин встал перед эвакуатором и начал переговоры с работниками службы. Разговор быстро перешёл в конфликт. Один из эвакуаторщиков вышел и стал отталкивать водителя, тот, в свою очередь, отпихнув человека при исполнении, попытался залезть в кабину погрузчика. Эвакуатор тронулся с места, мужчина не удержался и упал под задние колёса спецтехники.

Это произошло на глазах многих очевидцев. Они-то и остановили эвакуатор, переехавший человека, когда тот уезжал с места происшествия. Возможно, люди в нём не заметили, что переехали владельца машины. Хотя потом выяснилось, что стаж водителя погрузчика составляет уже 15 лет.

Погрузчик заставили вернуться, а пострадавшему вызвали «скорую» и полицию.

Мужчину в тяжёлом состоянии отвезли в городскую больницу. В отношении 32-летнего водителя эвакуатора был составлен соответствующий материал. Эвакуатор принадлежит частному предпринимателю.