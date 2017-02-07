В Самарской области раскрыли банду риэлторов-убийц

На скамье подсудимых 6 человек, объём уголовного дела – 12 томов.

Происшествия

В Самарской области будут судить группу «чёрных риэлторов», на счету которых не только мошенничества с недвижимостью, но и убийство и другие преступления.

Об этом сообщается во вторник, 7 февраля на сайте «Новости СК РФ».

Самарские следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении Елены Цаплиной, Светланы Кремневой, Александра Максименко, Светланы Ледовских, Никиты Дрокова и Юрия Пятерикова. Обвиняемые совершили покушение на мошенничество, мошенничество, похищение паспорта, умышленное повреждение чужого имущества и убийство. На счету «банды риэлторов» 6 преступлений, у каждого из них была своя роль в этом криминальном ансамбле.

По версии следствия, в конце лета – начале осени 2015 года к риэлтору Цаплиной обратилась 51-летняя знакомая, ищущая квартирантов в свою однокомнатную квартиру. Цаплина арендаторов нашла и какое-то время передавала хозяйке по 12 тысяч рублей каждый месяц. Но вскоре ей захотелось большего: завладеть жильём. Рыночная стоимость «однушки» тянула на тот момент на 1 миллион 600 тысяч рублей. Также знакомая проболталась Цаплиной, что у неё есть ещё однокомнатная квартира (стоящая уже около 2 миллионов рублей) и частный дом с землёй, по рыночной оценке - более 1 миллиона 200 тысяч рублей стоимостью.

К реализации преступного плана Цаплина привлекла своих знакомых Кремневу, Ледовских и Максименко. Риэлтор похитила паспорт клиентки и вклеила в него фото Ледовских, которая стала играть роль продавщицы. Поддельная владелица продала одну из квартир за 1 миллион 200 тысяч рублей в декабре 2015 года. А в начале 2016 года на Максименко по поддельному паспорту оформили у нотариуса доверенности на продажу остального имущества жертвы.

Государственная регистрация приобретения права собственности на вторую однокомнатную квартиру другим гражданином была приостановлена, так как регистраторы усомнились в подлинности паспорта продавца и прочих документов – части оригиналов у мошенников на руках не было. Но Цаплина и с этого покупателя успела получить 900 тысяч рублей, которые преступники поделили между собой.

Когда злоумышленники стали переоформлять право собственности на дом с землёй, на их бурную деятельность обратили внимание правоохранительные органы. Чтобы замести следы, Цаплина решила убить потерпевшую и наняла для этого Дрокова, пообещав заплатить ему 300 тысяч рублей. Дроков сговорился с Пятериковым, что он поможет в убийстве. В начале февраля 2016 года они вывезли несчастную хозяйку недвижимости в Красноармейский район, где расстреляли её из травматического пистолета и задушили.

6 февраля 2016 года сын потерпевшей подал в полицию заявление о розыске матери. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Дрокова и Пятерикова задержали быстро. За ними последовали и прочие участники преступной цепочки. По уголовному делу провели такое количество экспертиз, допросов, осмотров и обысков, что уголовное дело насчитывает 12 томов. Оно направлено в суд.