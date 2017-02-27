В Самарской области два мальчика утонули, катаясь с горки

По факту смерти двух малолетних друзей начата доследственная проверка.

Происшествия

В селе Красные ключи Самарской области двое друзей, мальчики девяти и десяти лет, утонули, катаясь с горки. О трагедии, происшедшей днём в воскресенье, 26 февраля, пишет сайт «Новости СК РФ» в понедельник, 27 февраля.

По данным сайта, ребята катались с горки близ оврага, полного водой. В какой-то момент лёд не выдержал детей, треснул, и они провалились. Спасти мальчишек не удалось.

По факту гибели ребят следственный отдел по городу Похвистнево СУ СК РФ по Самарской области начал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.