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http://7info.ru/news/world-incidents/v_samare_vrach-anesteziolog_snachala_usypil_a_potom_iznasiloval_pacientku/

В Самаре врач-анестезиолог сначала усыпил, а потом изнасиловал пациентку
Сейчас расследование уголовного дела продолжается. 

Происшествия   724

В Самаре врач-анестезиолог подозревается в изнасиловании своей клиентки. Об этом сообщают в региональном СК. По данным ведомства, 2 августа к мужчине, который работал в клинике косметологических услуг, пришла молодая девушка. Ей оказали необходимые услуги в рамках компетенции клиники. В результате пациентка находилась после операции под общим наркозом. Следствие считает, что беспомощным состоянием пациентки воспользовался врач-анестезиолог.

Подозреваемого уже задержал. Он сознался в совершении преступления.