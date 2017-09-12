В Самаре врач-анестезиолог сначала усыпил, а потом изнасиловал пациентку

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия

В Самаре врач-анестезиолог подозревается в изнасиловании своей клиентки. Об этом сообщают в региональном СК. По данным ведомства, 2 августа к мужчине, который работал в клинике косметологических услуг, пришла молодая девушка. Ей оказали необходимые услуги в рамках компетенции клиники. В результате пациентка находилась после операции под общим наркозом. Следствие считает, что беспомощным состоянием пациентки воспользовался врач-анестезиолог.

Подозреваемого уже задержал. Он сознался в совершении преступления.