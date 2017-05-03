В Ростовской области водитель сбил 12-летнего велосипедиста

Ребенок получил ряд травм и был госпитализирован в местную больницу.

Происшествия

На улице Морской города Волгодонск в Ростовской области мальчик на велосипеде оказался под колесами автомобиля. Инцидент произошёл вечером 3 мая, пишет Большой Ростов .

По предварительным данным, водитель иномарки «Audi» совершил наезд на 12-летнего велосипедиста. В результате столкновения ребенок получил ряд травм и был госпитализирован в местную больницу. Известно, что пострадавший ехал на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу

Отметим, что специалисты приступили к проверке с целью выяснить причины и обстоятельства происшествия.