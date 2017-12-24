В Ростовской области прохожий погиб под колесами авто, которое помогал толкать

Владелец легковушки не заметил, что мужчина решил ему помочь и сдал назад.

Происшествия

Утром в воскресенье, 24 декабря, на улице Абрикосовой в городе Новочеркасск Ростовской области произошел несчастный случай, который стоил жизни местному жителю.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2110» попытался заехать на пригорок, однако увяз в грязи. Это увидел прохожий и решил предложить автолюбителю свою помощь. Однако владелец легковушки не заметил, что мужчина толкает его машину и сдал назад. В результате авто переехало 56-летнего пешехода, который скончался на месте происшествия от полученных травм.