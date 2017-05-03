В Ростовской области перевернулся автобус с пассажирами

Водитель транспортного средства врезался в иномарку при попытке перестроения.

Происшествия

На автотрассе «Ростов-Батайск» на Южном подъезде к Ростову-на-Дону перевернулся микроавтобус с пассажирами на борту. Инцидент произошел в среду, 3 мая, пишет Rostov .

Сообщается, что инициатором аварии выступил 33-летний водитель «Volkswagen Transporter», который врезался в иномарку при попытке перестроения. Известно, что в результате столкновения микроавтобус перевернулся, что привело к получению травм несколькими людьми. В частности пострадал виновник ДТП и два его пассажира.

Отметим, что по факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.