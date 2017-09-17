В Ростове женщина вылила кипяток на соседку, заступившуюся за ребенка

Мамаша слишком громко материлась на сына. Соседка сделала замечание...

Происшествия

В Ростове-на-Дону женщина окатила соседку кипятком из-за того, что она заступилась за маленького мальчика. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По данным жителей города, в одном из домов женщина постоянно воспитывает сына, употребляя при этом матерные слова. Одной из жительниц стало жалко ребенка. Она сделала замечание. В ответ мамаша выплеснула на нее ушат кипятка.

Сейчас соседи боятся делать какие-либо замечание маме.

Что же делать людям?

Во-первых, следует обратиться в полицию с заявлением. Участковый обязан встретиться с мамашей, пообщаться с ней.

Во-вторых, хорошо бы подключить к ситуации органы опеки и попечительства. Им стоит выехать на место, послушать отклики соседей. Вполне вероятно, что маме сделают серьезное замечание...