В Ростове-на-Дону женщина окатила соседку кипятком из-за того, что она заступилась за маленького мальчика. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По данным жителей города, в одном из домов женщина постоянно воспитывает сына, употребляя при этом матерные слова. Одной из жительниц стало жалко ребенка. Она сделала замечание. В ответ мамаша выплеснула на нее ушат кипятка.
Сейчас соседи боятся делать какие-либо замечание маме.
Что же делать людям?
Во-первых, следует обратиться в полицию с заявлением. Участковый обязан встретиться с мамашей, пообщаться с ней.
Во-вторых, хорошо бы подключить к ситуации органы опеки и попечительства. Им стоит выехать на место, послушать отклики соседей. Вполне вероятно, что маме сделают серьезное замечание...