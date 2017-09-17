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http://7info.ru/news/world-incidents/v_rostove_zhenschina_vylila_kipjatok_na_sosedku_zastupivshujusja_za_rebenka/

В Ростове женщина вылила кипяток на соседку, заступившуюся за ребенка
Мамаша слишком громко материлась на сына. Соседка сделала замечание...

Происшествия   655

В Ростове-на-Дону женщина окатила соседку кипятком из-за того, что она заступилась за маленького мальчика. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. 

По данным жителей города, в одном из домов женщина постоянно воспитывает сына, употребляя при этом матерные слова. Одной из жительниц стало жалко ребенка. Она сделала замечание. В ответ мамаша выплеснула на нее ушат кипятка. 

Сейчас соседи боятся делать какие-либо замечание маме. 

Что же делать людям? 

Во-первых, следует обратиться в полицию с заявлением. Участковый обязан встретиться с мамашей, пообщаться с ней. 

Во-вторых, хорошо бы подключить к ситуации органы опеки и попечительства. Им стоит выехать на место, послушать отклики соседей. Вполне вероятно, что маме сделают серьезное замечание... 