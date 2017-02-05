В Ростове пожарная машина насмерть сбила скутериста

Погибший, по всей видимости, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествия

В Ростове-на-Дону произошла серьезная авария, в результате которой погиб водитель скутера. Инцидент произошел в воскресенье, 5 февраля, пишет 161.ru .

По словам очевидцам, именно водитель пожарной машины врезался в скутер. От полученных травм скутерист скончался на месте. При этом погибший, по всей видимости, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас специалисты занимаются выяснением всех обстоятельств ДТП. По одной из версий, причиной столкновения стало превышение скорости водителем скутера.