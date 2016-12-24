В Ростове-на-Дону изъяли партию потенциально опасного «Боярышника»

Образцы изъятых жидкостей направили на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Происшествия

В Ростове-на-Дону изъяли партию потенциально опасного «Боярышника» и других спиртосодержащих лосьонов неизвестного происхождения, передаёт ТАСС.

Правоохранители изъяли в помещениях магазина и двух торговых оптовых баз изъято почти 600 литров лосьонов под наименованиями «Боярышник», «Вита-септа», «Красный перец» и «Хлебный». У продукции не было документов, подтверждающих её безопасность.

Образцы изъятых жидкостей направили на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, в Иркутской области с 17 по 23 декабря более 120 жителей отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом «Боярышник». Его жертвами, по последним данным, стали 75 человек.