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http://7info.ru/news/world-incidents/v_rjazanskoj_oblasti_za_dve_nedeli_izjali_bolee_200_edinic_ognestrelnogo_oruzhija/

В Рязанской области за две недели изъяли более 200 единиц огнестрельного оружия
Сотрудники «Росгвардии» выявили 180 нарушений и аннулировали 21 лицензию.

Происшествия   361

В Рязанской области сотрудники «Росгвардии» изъяли более 200 единиц огнестрельного оружия. Они выявили 180 нарушений и аннулировали 21 лицензию. Об этом сообщает сайт Росгвардии.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие» проходило в течение двух недель. Основная его цель заключалась в усилении контроля за оборотом охотничьего, огнестрельного оружия и оружия самообороны.