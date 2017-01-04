http://7info.ru/news/world-incidents/v_rjazanskoj_oblasti_za_dve_nedeli_izjali_bolee_200_edinic_ognestrelnogo_oruzhija/
В Рязанской области за две недели изъяли более 200 единиц огнестрельного оружия
Происшествия 361
В Рязанской области сотрудники «Росгвардии» изъяли более 200 единиц огнестрельного оружия. Они выявили 180 нарушений и аннулировали 21 лицензию. Об этом сообщает
сайт Росгвардии.
В Рязанской области за две недели изъяли более 200 единиц огнестрельного оружия
Происшествия 361
Сотрудники «Росгвардии» выявили 180 нарушений и аннулировали 21 лицензию.
В Рязанской области сотрудники «Росгвардии» изъяли более 200 единиц огнестрельного оружия. Они выявили 180 нарушений и аннулировали 21 лицензию. Об этом сообщает
Оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие» проходило в течение двух недель. Основная его цель заключалась в усилении контроля за оборотом охотничьего, огнестрельного оружия и оружия самообороны.