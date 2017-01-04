В Рязанской области за две недели изъяли более 200 единиц огнестрельного оружия

Сотрудники «Росгвардии» выявили 180 нарушений и аннулировали 21 лицензию.

Происшествия

В Рязанской области сотрудники «Росгвардии» изъяли более 200 единиц огнестрельного оружия. Они выявили 180 нарушений и аннулировали 21 лицензию. Об этом сообщает сайт Росгвардии.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие» проходило в течение двух недель. Основная его цель заключалась в усилении контроля за оборотом охотничьего, огнестрельного оружия и оружия самообороны.