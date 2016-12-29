В Рио-де-Жанейро без вести пропал посол Греции в Бразилии

Последний раз дипломата видели в понедельник, 26 декабря.

Происшествия

В Рио-де-Жанейро без вести пропал посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис, передаёт ТАСС.

Последний раз дипломата видели в понедельник, 26 декабря. О пропаже посла сообщил телеканал Globo.