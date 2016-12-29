http://7info.ru/news/world-incidents/v_rio-de-zhanejro_bez_vesti_propal_posol_grecii_v_brazilii/
В Рио-де-Жанейро без вести пропал посол Греции в Бразилии
Происшествия 111
В Рио-де-Жанейро без вести пропал посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис, передаёт
ТАСС.
В Рио-де-Жанейро без вести пропал посол Греции в Бразилии
Происшествия 111
Последний раз дипломата видели в понедельник, 26 декабря.
В Рио-де-Жанейро без вести пропал посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис, передаёт
Последний раз дипломата видели в понедельник, 26 декабря. О пропаже посла сообщил телеканал Globo.