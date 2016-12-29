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http://7info.ru/news/world-incidents/v_rio-de-zhanejro_bez_vesti_propal_posol_grecii_v_brazilii/

В Рио-де-Жанейро без вести пропал посол Греции в Бразилии
Последний раз дипломата видели в понедельник, 26 декабря.

Происшествия   111

В Рио-де-Жанейро без вести пропал посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис, передаёт ТАСС.

Последний раз дипломата видели в понедельник, 26 декабря. О пропаже посла сообщил телеканал Globo. 