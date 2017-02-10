В Приморском крае рабочего леспромхоза убило деревом

Уголовное дело против мастера леспромхоза направляется в суд.

Происшествия

В Пожарском районе Приморского края завершилось расследование уголовного дела о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает сайт «Новости СК РФ» 9 февраля.

Отвечать по этому обвинению будет мастер Рощинского леспромхоза, при попустительстве которого, считает следствие, в сентябре минувшего года рабочего леспромхоза и убило деревом. Мастер велел подчинённым валить деревья на неподготовленной к тому лесосеке и не «приземлив» опасные стволы. В итоге сухостойное дерево рухнуло на одного из работников и убило его насмерть.