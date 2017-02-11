В Приморском крае преступники заставили сына прятать труп матери

Четверых злоумышленников ждёт скамья подсудимых.

Происшествия

В Приморье направлено в суд дело троих жителей Кавалеровского района, обвиняющихся в незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нём лица (ч. 2 ст. 139 УК РФ), и одного, которому вменяют в вину убийство по неосторожности (по ч. 4 ст. 111 УК РФ).

О деле «отморозков» из села Богополь пишет Приморье24.

Следствие установило, что преступления совершены в сентябре прошлого года. Четвёрка пьяных архаровцев приехала в село Богополь к знакомому. Тот жил в одном доме с 60-летней матерью. Хозяева не хотели пускать нетрезвую ораву в дом, тогда один из незваных гостей выбил газобаллонным пистолетом окно, и четвёрка пролезла в дом.

Чтобы хозяева не смели дальше сопротивляться «визиту», один из «гостей» ударил пожилую женщину табуретом по голове. От удара она скончалась. Перепуганные незваные гости, чтобы скрыть своё преступление, заставили знакомого погрузить тело матери в машину, а затем, в лесу, потребовали, чтобы он копал могилу и хоронил труп.

Предварительное следствие заключило убийцу женщины под стражу, сейчас уголовное дело всей четвёрки направлено прокуратурой в Кавалеровский районный суд.