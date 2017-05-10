В Приморье пьяный лихач сбил 4-летнего ребенка

В результате наезда девочка получила многочисленные травмы и ушибы, а также сотрясение мозга.

Происшествия

В селе Краснореченский в Приморский край произошла серьезная авария, в ходе которой пострадала четырехлетняя девочка. Инцидент зафиксирован днем 9 мая, передает ПолитЭксперт .

Сообщается, что ребенок и ее мама шли по одной из сельских улиц. В какой-то момент на большой скорости в их сторону стал ехать водитель иномарки «Toyota Carina». Женщина успела отскочить в сторону, а вот ее дочери избежать столкновения с автомобилем не удалось. В результате наезда ребенок получил многочисленные травмы и ушибы, а также сотрясение мозга. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Отметим, что сотрудники полиции обнаружили авто злоумышленника брошенным в лесу, после чего он сам был задержан. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего ведется проверка