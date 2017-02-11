В Приморье грузчик поджигал приятеля, а спалил склад с товаром

Суд приговорил преступника к 15 годам колонии, апелляцию защиты отклонили.

Происшествия

Суд второй инстанции отклонил апелляционную жалобу адвокатов грузчика, осуждённого в ноябре 2016 года на 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Минувшей осенью Приморский краевой суд вынес такой суровый приговор жителю села Воздвиженка Уссурийского района за убийство с особой жестокостью и умышленный поджог, повлекший крупный ущерб, сообщает Приморье24.

Суд установил, что преступление произошло в Уссурийске на территории оптово-розничной базы ООО «Дружба». Его участники, грузчики склада, первоначально не имели агрессивных планов. Они праздновали 23 февраля.

В ходе совместной пьянки грузчики поссорились, и один другому плеснул бензин на голову, а затем сразу чиркнул зажигалкой. Оппонент превратился в огненный шар и умер на месте от ожогов тела и верхних дыхательных путей, повлекших ожоговый шок.

Грузчик поджигал приятеля, однако из-за живого клубка огня запылало окружающее пространство, находившийся на складе товар. Загорелась территория склада площадью 800 кв.м. и хранящиеся в нём вещи, пострадало и складское здание. Подсчитанный совокупный ущерб от пожара превысил 8 миллионов рублей.

Радикально ответившего на обиду грузчика осудили по уголовным статьям ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 167 на 15 лет. Однако осужденный считал наказание слишком строгим и подавал апелляционную жалобу. Но её оставили без удовлетворения.