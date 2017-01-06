http://7info.ru/news/world-incidents/v_podzemnom_perehode_v_krasnodare_muzhchina_ustroil_strelbu_i_pokonchil_s_soboj/
В подземном переходе в Краснодаре мужчина устроил стрельбу и покончил с собой
Происшествия 151
В подземном переходе в Краснодаре мужчина устроил стрельбу и покончил с собой. Инцидент произошёл в центре города, передаёт
ТАСС.
В подземном переходе в Краснодаре мужчина устроил стрельбу и покончил с собой
Происшествия 151
Инцидент произошёл в центре города.
В подземном переходе в Краснодаре мужчина устроил стрельбу и покончил с собой. Инцидент произошёл в центре города, передаёт
Мужчина несколько раз выстрелил из пистолета в сторону своей знакомой, после чего покончил с собой.
По факту покушения на убийство мужчиной своей знакомой в Краснодаре возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование.