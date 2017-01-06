В подземном переходе в Краснодаре мужчина устроил стрельбу и покончил с собой

Инцидент произошёл в центре города.

Происшествия

В подземном переходе в Краснодаре мужчина устроил стрельбу и покончил с собой. Инцидент произошёл в центре города, передаёт ТАСС.

Мужчина несколько раз выстрелил из пистолета в сторону своей знакомой, после чего покончил с собой.

По факту покушения на убийство мужчиной своей знакомой в Краснодаре возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование.