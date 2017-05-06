В Подмосковье в жуткой аварии погибли два человека

Водитель микроавтобуса «Ford» врезался в машину дорожных служб.

Происшествия

На 78-м километре трассы М2 «Крым» в Московской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни двух человек, пишет Газета со ссылкой на Москва 24 .

По имеющимся данным, водитель микроавтобуса «Ford» врезался в машину дорожных служб. В результате столкновения погиб инициатор аварии и один его пассажир, также пострадали еще четверо человек, находящихся в салоне иномарки. Известно, что травмы получили трое дорожных рабочих.

На данный момент специалисты занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.