В Подмосковье столкнулось сразу 27 автомобилей

Массовое столкновение произошло на Минском шоссе в сторону области.

Происшествия

В Подмосковье на 38 километре Минского шоссе в сторону области случилось грандиозное ДТП.

Как передаёт Агентство городских новостей «Москва» по данным пресс-службы УМВД области в четверг, 23 февраля, столкнулись сразу 27 автомобилей.

Есть предварительная информация о двоих пострадавших.

Выезд в область по Минскому шоссе затруднён. На месте аварии работают сотрудники ДПС и экстренных служб, уточняя все обстоятельства массового столкновения.

В сети появилось видео с места аварии.