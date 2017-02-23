http://7info.ru/news/world-incidents/v_podmoskove_stolknulos_srazu_27_avtomobilej/
В Подмосковье столкнулось сразу 27 автомобилей
Происшествия 101
Как
передаёт Агентство городских новостей «Москва» по данным пресс-службы УМВД области в четверг, 23 февраля, столкнулись сразу 27 автомобилей.
В Подмосковье столкнулось сразу 27 автомобилей
Происшествия 101
Массовое столкновение произошло на Минском шоссе в сторону области.
В Подмосковье на 38 километре Минского шоссе в сторону области случилось грандиозное ДТП.
Как
Есть предварительная информация о двоих пострадавших.
Выезд в область по Минскому шоссе затруднён. На месте аварии работают сотрудники ДПС и экстренных служб, уточняя все обстоятельства массового столкновения.
В сети появилось видео с места аварии.