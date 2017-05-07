В Подмосковье при пожаре погиб полугодовалый младенец

Трагедия произошла в городе Солнечногорск.

Происшествия

В городе Солнечногорск Московской области произошла трагедия. Так, в результате пожара на 13-ом этаже в доме №5 по улице Молодежная погиб полугодовалый ребенок. Инцидент зафиксирован в ночь на 6 мая, пишет РИАМО .

Сообщается, что в результате возгорания также серьезно пострадала 30-летняя хозяйка квартиры. Она была доставлена в местную больницу с многочисленными ожогами. При этом ее маленькая дочь задохнулась продуктами горения. Точные причины возникновения огня уточняются.

Отметим, что сработавшая система противопожарной безопасности помогла избежать других жертв пожара. На данный момент на месте происшествия идет проверка.