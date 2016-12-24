http://7info.ru/news/world-incidents/v_podmoskove_otec_vybrosil_godovalogo_malchika_s_vosmogo_etazha/
В Подмосковье отец выбросил годовалого мальчика с восьмого этажа
Происшествия 69
В посёлке Монино Московской области отец выбросил годовалого ребёнка с восьмого этажа. Мальчик погиб, передаёт
РИА Новости.
В Подмосковье отец выбросил годовалого мальчика с восьмого этажа
Происшествия 69
Ребёнок погиб.
В посёлке Монино Московской области отец выбросил годовалого ребёнка с восьмого этажа. Мальчик погиб, передаёт
Трагедия произошла ночью 24 декабря. Правоохранители уже задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Щелковского района.
Возбуждено дело об убийстве малолетнего.