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http://7info.ru/news/world-incidents/v_podmoskove_otec_vybrosil_godovalogo_malchika_s_vosmogo_etazha/

В Подмосковье отец выбросил годовалого мальчика с восьмого этажа
Ребёнок погиб.

Происшествия   69

В посёлке Монино Московской области отец выбросил годовалого ребёнка с восьмого этажа. Мальчик погиб, передаёт РИА Новости.

Трагедия произошла ночью 24 декабря. Правоохранители уже задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Щелковского района.

Возбуждено дело об убийстве малолетнего.