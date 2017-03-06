В Подмосковье юноша остался жив после столкновения с электричкой

Известно, что пострадавший переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Происшествия

В Московской области на станции Быково Казанского направления электричка сбила молодого человека. Инцидент произошел рано утром 6 марта, пишет РГ .

По предварительной информации, пострадавший переходил железнодорожные пути в неположенном месте. При этом юноша не обратил внимание на приближающийся вагон поезда. Сообщается, что машинист сделал все возможное, чтобы избежать столкновения, однако электричка не успела затормозить. Известно, что мужчина получил серьезные повреждения, но остался жив.

Отметим, что из-за случившегося поезда в столицу идут с задержками до 40 минут.