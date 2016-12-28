В Подмосковье из-за загрязнения ручья погибли более шести тысяч карасей

По оценкам экспертов, ущерб превышает 9 миллионов рублей.

Происшествия

Из-за загрязнения ручья, являющегося притоком реки Мечи, в Луховицком районе, погибли более шести тысяч карасей. Это почти вся рыба, обитавшая на данном участке, передаёт РИА Новости.

По оценкам экспертов, ущерб превышает 9 миллионов рублей. Проверка показала, что в апреле 2016 года в ручей загрязняющие вещества, которые привели к массовой гибели рыбы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству». Максимальная санкция предусматривает исправительные работы на срок до 1 года или арест до 3 месяцев.