http://7info.ru/news/world-incidents/v_podmoskove_elektrichka_sbila_semju_iz_trjoh_chelovek/
В Подмосковье электричка сбила семью из трёх человек
Происшествия 407
В Подмосковье электричка сбила семью из трёх человек. Мужчина погиб, его жене медпомощь оказали на месте. 5-летнего ребёнка госпитализировали с различными травмами, передаёт
ТАСС.
В Подмосковье электричка сбила семью из трёх человек
Происшествия 407
Семья перебегала пути по деревянному настилу перед близко идущим поездом.
В Подмосковье электричка сбила семью из трёх человек. Мужчина погиб, его жене медпомощь оказали на месте. 5-летнего ребёнка госпитализировали с различными травмами, передаёт
Инцидент произошёл утром 2 января в Раменском районе на станции 47-й км. Сообщается, что семья перебегала пути по деревянному настилу перед близко идущим поездом.