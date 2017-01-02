В Подмосковье электричка сбила семью из трёх человек

Семья перебегала пути по деревянному настилу перед близко идущим поездом.

Происшествия

В Подмосковье электричка сбила семью из трёх человек. Мужчина погиб, его жене медпомощь оказали на месте. 5-летнего ребёнка госпитализировали с различными травмами, передаёт ТАСС.

Инцидент произошёл утром 2 января в Раменском районе на станции 47-й км. Сообщается, что семья перебегала пути по деревянному настилу перед близко идущим поездом.