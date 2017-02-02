В Петергофе похитили коляску с ребёнком

В настоящий момент похитительница малыша задержана.

Происшествия

Коляску, в которой находился двухлетний ребёнок, похитили в четверг, 2 февраля, от школы в Петергофе (пригороде Санкт-Петербурга). Об этом пишут «Известия» 2 февраля со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным издания, мать ненадолго оставила коляску без присмотра, зайдя в школу за старшим чадом. Когда она вернулась на улицу, коляски возле здания школы на Эрлеровском бульваре уже не оказалось.

Прохожие рассказали матери, что коляску увозила женщина около 30 лет с виду и дали её описание. По словам очевидцев, похитительница была пьяна.

Женщина бросилась в полицию, в Петербурге объявили тревогу. Вскоре пустую коляску обнаружили в Стрельне.

По данным издания, преступницу поймали в Автове, где её выставили из автобуса, так как она поругалась с водителем. Там неизвестную и взяли полицейские.

В настоящее время воровка детей задержана, а родители извещены о том, что в ближайшее время им вернут ребёнка.