В петербургском ресторане при гостинице отравились более 200 человек

Возбуждено уголовное дело, ресторан прекратил работу.

Происшествия

Закрыт ресторан отеля «Прибалтийская Park Inn» в Санкт-Петербурге, в котором отравилось более 200 человек. Работа заведения общепита прекращена распоряжением Роспотребнадзора с 16 часов 1 февраля, сообщает «КП-Санкт-Петербург».

Петербургский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил». По мнению следствия, именно оно стало причиной массового отравления. «Антисанитарию» ищут в пище, посуде и постельном белье.

За постояльцами и сотрудниками отеля наблюдают врачи.

Напомним, более 200 гостей отеля «Прибалтийская Park Inn», столовавшиеся в ресторане при отеле, почувствовали себя плохо во время крупного форума фармацевтической компании. 21 человек был вынужден обратиться в медицинский кабинет отеля, 3 постояльцев госпитализировали.