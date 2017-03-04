В Петербурге жена выгнала мужа из дома, тот в отместку похитил сына

Родители расстались в феврале, а в марте отец забрал сына из детского сада без ведома матери.

Происшествия

В Санкт-Петербурге ищут мальчика 4-х лет, похищенного из Всеволожска, пишет портал 47news.ru в субботу, 4 марта, по данным правоохранительных органов.

По данным издания, мальчика забрал из детского садика в Петербурге без ведома его матери родной отец ребёнка. Сообщение о пропаже малыша передали в полицию вечером 3 марта.

Мать ребёнка в феврале выгнала своего мужа из дома, но в детском саду об этом не знали и препятствий мужчине, когда он пришёл за сыном, не чинили.

По сведениям полиции, отец звонил матери ребёнка вместе с сыном и позволял тому поговорить с мамой, но не назвал своего и ребёнка местонахождения.

Правоохранительным органам придётся разыскивать мальчика и вмешиваться в семейные дела этой пары. Издание пишет, что несовершеннолетнего ребенка необходимо возвратить матери.