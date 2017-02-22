В Петербурге сын избил мать сковородкой, требуя от нее денег

Сотрудники полиции задержали нерадивого родственника.

Происшествия

В Санкт-Петербурге сын ударил родную мать сковородкой в ходе бытового конфликта. Инцидент произошел во вторник, 21 февраля, пишет АиФ .

По данным сотрудников полиции, к ним обратилась 64-летняя местная жительница. Женщина пожаловалась на избиение родным сыном. Выяснилось, что 40-летний безработный потребовал от матери денег, на что услышал отказ. Тогда подозреваемый напал на жертву, ударив ее сковородой по голове.

Сообщается, что правоохранительные органы задержали нерадивого родственника. По факту произошедшего возбужденно уголовное дело.