В Петербурге пассажиры устроили мордобой, не поделив место в метро

Один из мужчин сидел на двух сиденьях одновременно, второй решил сесть на третье, тем самым подвинув первого.

Происшествия

В метро города Санкт-Петербурге произошла драка, причиной которой послужил спор вокруг свободного места. Инцидент зафиксирован вечером 16 февраля, пишет АН .

По словам очевидцев, между станциями «Ладожская» и «Новочеркасская» двое мужчин устроили словесную перепалку, не поделив свободное место. Один из них сидел на двух сиденьях одновременно, второй решил сесть на третье, тем самым подвинув первого.

В результате пассажиры дошли до рукоприкладства. Конфликт удалось разрешить до прибытия сотрудников правоохранительных органов.