В Пермском крае пьяный водитель сбил насмерть двух пешеходов

Выяснилось, что также нарушитель не имел прав на вождение транспортного средства.

Происшествия

На улице Советская в посёлке Кормовище в Пермском крае произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два местных жителя. Инцидент зафиксирован в субботу 6 мая, пишет Аргументы и Факты .

Сообщается, что 30-летний водитель отечественного автомобиля «ВАЗ-21093», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двоих пешеходов. В результате столкновения 36-летняя женщина и её 49-летний спутник скончались на месте происшествия от полученных травм. Позже выяснилось, что нарушитель не имел права на вождение транспортного средства.

Отметим, что на данный момент сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все детали аварии.