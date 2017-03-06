В Пермском крае любитель украшений убил подругу ради золотых колечек

Мужчина забил свою жертву насмерть из-за желания завладеть ювелирными украшениями.

Происшествия

В городе Березники Пермского края начинается судебное разбирательство по делу о жестоком убийстве, в совершении которого обвиняется падкий до драгоценностей молодой человек. Инцидент произошел 20 января 2017 года, пишет АН .

По данным следствия, мужчина пришел в гости к женщине, с которой познакомился совсем недавно. Парочка распивала спиртные напитки, после чего подозреваемый потребовал от девушки отдать ему все свои ювелирные украшения. Услышав отказ, преступник напал на жертву, избив ее руками и ногами. От полученных травм пострадавшая умерла, после чего гость собрал ее ценные вещи и скрылся с места преступления.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить местоположение нападавшего и задержать злоумышленника.