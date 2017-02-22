В Перми водитель насмерть сбил полуторогодовалого ребенка во дворе дома

Совершив наезд, мужчина скрылся с места происшествия.

Происшествия

Пермский суд начинает разбирательство уголовного дела об аварии, в результате которой погиб полуторагодовалый ребенок. Инцидент произошел 21 ноября минувшего года, пишет Рифей .

По данным следствия, водитель автомобиля «Volkswagen Tiguan» совершил наезд на гуляющего вместе с мамой ребенка, передвигаясь по техническому проезду во дворе дома. Затем мужчина скрылся с места происшествия. Спустя несколько дней сотрудникам полиции удалось задержать 58-летнего автолюбителя.

Сообщается, что ребенок долгое время находился в коме, однако скончался 13 декабря. Теперь нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.