В Перми предприниматели утаили от государства почти 20 миллионов рублей

Группа оборотистых граждан предстанет перед судом.

Происшествия

В Перми на скамье подсудимых окажутся участники преступной группы, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов более чем на 19 миллионов рублей и хищении из федерального бюджета свыше 4 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 20 января, пишет СК РФ.

Перед судом предстанут два руководителя производственно-коммерческой организации и их соучастник. Против них целый комплекс обвинений, в соответствии с участием каждого в деле. Предпринимателям вменяют в вину уклонение от уплаты налогов в крупном размере, пособничество в уклонении от уплаты налогов, хищение чужого имущества, пособничество в мошенничестве, и всё это – совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Начало незаконной деятельности предпринимателей лежит в 2002-2006 годах, когда один из обвиняемых создал несколько организаций по проектированию, изготовлению, вводу в эксплуатацию и сервисному обслуживанию нестандартного оборудования для нефтегазовой промышленности. В помощь себе он взял двоих знакомых – менеджера и бухгалтера, которые сообща занялись продвижением своей продукции и наконец решили не платить налоги целиком.

За два года, с января 2012 по январь 2014, троица путём незаконного возмещения НДС не уплатила более 19,5 миллионов рублей налога и обманным путём похитила из федерального бюджета более 4,2 миллионов рублей.

У них был ещё один помощник при незаконных операциях. Впоследствии он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и потому получил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно и штраф в размере 300 тысяч рублей.

Судьбу остальных оборотистых граждан решит суд.

Общий объём материалов уголовного дела составил 25 томов.