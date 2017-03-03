В Перми иностранец пытался решить вопрос с полицией «российским» способом

Гражданин иной страны признан виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

Происшествия

В Перми вынесен приговор гражданину иностранного государства, признающий гостя России виновным в даче мелкой взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

Об этом сообщает сайт «Новости СК РФ» по данным следственного управления СКР по Пермскому краю. Доказательства вины иностранца собирал следственный отдел по Мотовилихинскому району Перми.

Взятку ГИБДД-шнику иностранец пытался дать в октябре 2016 года. В один из дней его задержали пьяным за рулём и пригласили в патрульный автомобиль ДПС ГИБДД для составления протокола. Чтобы избежать ответственности, мужчина предложил инспектору некую сумму (она не разглашается). Сотрудник ГИБДД взятку принять отказался задержал взяткодателя с поличным.

Суд оштрафовал иностранца на 10 тысяч рублей.