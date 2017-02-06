В Перми человека приговорили к пожизненному заключению

Суровый приговор был вынесен за двойное убийство.

Происшествия

В Перми вынесен редкий приговор 28-летнему уроженцу Ивановской области, безработному и не имеющему определенного места жительства. Он будет отбывать срок пожизненно в исправительной колонии особого режима.

Об этом сообщает сайт "Новости СК РФ" 6 февраля.

Такое суровое наказание последовало за двойным убийством – по пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ: убийство двух лиц, в том числе малолетнего. Мужчина был повинен в убийстве ребёнка, без вести пропавшего в июне 2016 года, и мужчины БОМЖ.

Ребёнка бродяга убил вечером 5 июня 2016 года в Индустриальном районе Перми. До недавних пор мальчик считался без вести пропавшим – потому что его тело убийца сбросил в заброшенный коллектор, в котором с 2014 года находились останки другой жертвы, взрослого бездомного.

Погибший мальчик был учеником 3-го класса, жил в Индустриальном районе Перми вместе с родителями и младшей сестрой. Однако, несмотря на нежный возраст, мальчик уже состоял на учёте в полиции за бродяжничество, так как не раз уходил из дома.

Поиски пропавшего ребёнка увенчались сомнительным успехом: было найдено его тело в коллекторе по шоссе Космонавтов. Следствие нашло там же второй труп. Подозрение в убийствах пало на бродягу из Ивановской области, его объявили в розыск.

Подозреваемый был схвачен полицией 25 августа. Его тут же заключили под стражу. Теперь двойному убийце вынесен приговор.